Is de dode vogel die zich in Holtense tuin te pletter vloog een unieke vondst?

Video Deze bijzondere ‘familie’ in Deventer mag nog gewoon samenkomen, daarmee houden ze elkaar overeind

7 januari Corona of niet, in het Zelfregiecentrum aan de Lange Zandstraat in Deventer is het nog steeds een komen en gaan van mensen. Niet meer de tachtig tot honderd van voor de lockdown, maar de 25 bezoekers die per ochtend of middag aanwaaien, zijn dolgelukkig dat ze mogen komen. Want soms vliegt het alleen thuis zijn je aan. Misschien juist daarom houdt iedereen zich zonder enige discussie aan de ruime afstandsregels. Hier is nog geen corona geweest.