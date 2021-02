Is de geest uit de fles? ‘Niet alles waar je naar snakt is verstandig’

Kijk, hierom dus, zegt Tonny Mensink uit Gorssel, als hij moeizaam en stijf overeind komt na een koffie op een stoepje op de Brink in Deventer. Zijn vrouw Carla lacht. ,,Dan hadden we een stoel gehad.” Gooi toch open die terrassen, vinden ze allebei. Tonny: ,,Afgelopen zomer deed de horeca het supernetjes met anderhalve meter afstand hier met de terrassen. Je moest je inschrijven, er was handgel en het voelde veilig. Nu sta je in de rij, het krioelt door elkaar, de gel is verdwenen en er is geen enkele controle.” Beiden zitten in de psychiatrie en zien dagelijks de ellende door de coronacrisis. Carla: ,,En dan moet de grote golf nog komen, van mensen die failliet zijn gegaan of hun banen kwijt zijn.” Tonny: ,,Wij zien dat jong en oud en alles daartussenin in de knel komt nu.”