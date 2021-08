Is de ontdekking van een 14de eeuwse stadsmuur in Deventer kerk sta-in-de-weg bij verbouwing of niet?

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Stabilise­ring nieuwe coronage­val­len in Oost-Nederland, Urk blijft ver achter met vaccina­ties

11 augustus Het aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft op en neer gaan in Oost-Nederland. Van een sterke daling is inmiddels geen sprake meer: het aantal gemelde coronagevallen is zich aan het stabiliseren. Net als gisteren kleurt vandaag geen enkele gemeente in Oost-Nederland ‘rood’.