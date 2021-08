Is de ontdekking van een 14e eeuwse stadsmuur in Deventer kerk sta-in-de-weg bij verbouwing of niet?

interview Mats Deijl met GA Eagles eredivisie in: kind van Den Bosch settelt in Deventer

10 augustus In een grotendeels gerenoveerde achterhoede is Mats Deijl een van de nieuwe sterkhouders bij Go Ahead Eagles. De 24-jarige van FC Den Bosch overgekomen verdediger kent het klappen van de zweep in de Keuken Kampioen Divisie en grijpt de kans om het nu op het hoogste Nederlandse voetbalpodium te laten zien met beide handen aan.