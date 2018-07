Is de reeks autobranden in Deventer een halt toegeroepen?

Ineens lijkt de serie autobranden die Deventer maandenlang teisterde gestopt. Niemand is aangehouden. De politie tast in het duister.

Van drie keer in een week tijd na niets in twee maanden. De reeks autobranden die Deventer tot voor kort in een greep hield, is plots gestopt. De politie, die een speciaal onderzoeksteam optuigde om een einde te maken aan de branden, geeft aan geen sluitende verklaring te hebben.

Andries Heidema, inmiddels oud-burgemeester van Deventer, riep eind mei nog als burgervader de hulp in van 'zijn' inwoners om de autobranden een halt toe te roepen. Hij deed een beroep op het 'niet-pluis-gevoel' van Deventenaren. Wie iets bijzonders zag moest meteen de politie bellen, was zijn boodschap.

Stil

Eigenlijk is het sinds die oproep stil. Volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer zijn er in de maanden juni en juli geen autobranden meer geweest in Deventer. „Een sluitende verklaring hebben we daarvoor niet. We zijn blij dat het rustig is, want de branden zorgden voor veel onrust bij de inwoners van Deventer", zegt hij.

Vlak na de oproep van Heidema werd bekend dat de politie een speciaal onderzoeksteam heeft opgetuigd. In dat team werken rechercheurs en wijkagenten samen met onder anderen analisten en de districtsrecherche. „Het team is nog steeds actief", zegt politiewoordvoerder Brouwer. „De rechercheurs hebben de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan en zijn nog steeds alert. Details kunnen we niet geven."

Trechter

Eerder werd al duidelijk dat de politie in het onderzoek niet uit gaat van één pyromaan en wil waken voor tunnelvisie. Het onderzoek gebeurt via een 'trechtermodel': breed beginnen en langzaam vernauwen. Tot aanhoudingen heeft dit vooralsnog niet geleid. Ook zijn in de maanden juni en juli géén mensen in dit kader verhoord, geeft Brouwer aan.