Is de zoveelste tijdelijke uitbreiding van azc Schalkhaar nou permanent of niet? ‘Je moet het dorp niet voor de gek houden’

In Schalkhaar hoeft men geen taferelen zoals in Harskamp te verwachten. Er is hier geen angst of wijdverbreide haat tegen de honderden asielzoekers die in het azc worden opgevangen. ,,We hebben ook helemaal geen indicatie binnengekregen van de bewoners in het dorp dat er overlast is vanwege het azc’’, zegt Wim Kuijper, bestuurslid van Platform Schalkhaar. ,,We willen alleen dat er transparant wordt gesproken over hoe de toekomst van dit complex eruit gaat zien.’’