IT-reus Topicus schrapt horeca aan Deventer stationsplein en pimpt Leeuwenbrug-complex

Deventer houdt weer miljoenen over, maar bestrijdt dat geld tegen plinten stadhuis klotst

25 september Deventer grossiert opnieuw in miljoenen euro's, die het overhoudt op de begroting. In het tweede kwartaal van dit jaar noteerde de gemeente alles bij elkaar een meevaller van 7 miljoen euro. Niet geheel duidelijk nog is wat de inwoner daarvan gaat terugzien. Een lastenverlichting ligt niet voor de hand. ,,We staan er financieel goed voor.”