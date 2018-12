Jaap Huibers opvolger Van Asten als directeur woningcorporatie Rentree in Deventer

Knarrenhof in Deventer zaak van lange adem

9:48 De 200 huishoudens die staan ingeschreven voor een woning in een zogeheten Knarrenhof in Deventer moeten nog enkele jaren geduld hebben. Peter Prak verwacht dat op drie van de vier locaties die in beeld zijn de woningbouw op z'n vroegst einde voorjaar 2020 kan beginnen. Hij is de bedenker van het nieuwe woonconcept waarbij gelijkgestemden samen aan een hof wonen en voor elkaar zorgen. Afgelopen voorjaar mikte Prak nog op medio 2019 als startpunt voor de bouw in Deventer.