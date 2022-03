Jaap Reesema en Snelle ontroeren met ‘Mijn kleine presidentje’: 'Tranen met tuiten en kippenvel’

videoJaap Reesema en Snelle hebben de krachten gebundeld dit weekeinde en samen Mijn Kleine Presidentje geschreven. Terwijl het lied over Oekraïne nog niet op de streamingdiensten te beluisteren is, spreken mensen lof uit op de socials. Reesema bouwde vragen van zijn 5-jarige zoon Muck uit tot een aanklacht tegen de oorlog.

Hoe leg je aan een 5-jarige uit wat er nu gebeurt in de wereld? Muck zit vol vragen met een kinderlijk optimisme. En juist dat ontwapende optimisme heeft de oud-Terwoldenaar aangrepen om samen met Snelle uit Epse en de producers achter de artiesten in een weekeinde een aangrijpend liedje in elkaar te zetten. ,,Ik word zo emotioneel van zijn visie. Ik kon niet anders dan hier een nummer over schrijven”, zegt de zanger op zijn Instagram.

Quote Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje? Papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Moet die niet een beetje op hem letten?

De eerste keer liet Reesema het bijna akoestische nummer horen bij de speciale uitzending van Radio 555 maandagochtend. Dat werd zo enthousiast ontvangen dat de zanger maandagavond nog een keer bij Half8 op tv het lied liet horen. En nu is het wachten totdat het liedje op de streamingdiensten staat. Reesema gaf maandag al aan dat het ‘nog niet af was’. Pas als het perfect is komt er een versie op onder meer Spotify.

Quote Mijn kleine presiden­tje, gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn

Dat het liedje nog niet officieel te vinden is, weerhoudt fans niet om de opgenomen versie voor de radio veelvuldig te delen. Op Instagram is de post van Reesema zelf al bijna 126.000 keer beluisterd. Snelle, Lars Bos, geeft op zijn Instastories aan ‘Mega trots’ te zijn.

Onder de post van Reesema reageren mensen ontroerd: ‘Oohw jeetje wat een waanzinnig mooi liedje. Kinderen zitten zo met vragen. Dank je wel jaap voor dit Fantastische liedje. Even verwerken’, ‘Wauw wat een prachtig nummer…dik kippenvel over me lijf. Het is zo ontzettend verdrietig en onterecht voor al die hulpeloze mensen daar. Er zijn alleen maar verliezers hier.’ En: ‘Tranen met tuiten. Kwam echt binnen!’

Een luisteraar zette even haar auto langs de kant: ‘Aan het autorijden terwijl je dit zong…. Jeetje Jaap…. Heb de auto even aan de kant gezet! Je stem raakt me altijd maar dit is zo herkenbaar met kinderen. Prachtig.’

De gezamenlijke acties van giro 555 hebben tot nu toe ruim 106 miljoen euro opgebracht voor hulp aan Oekraïne.

