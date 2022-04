Jaar cel voor Deventer ondernemer die voor voor bijna 2 ton fraudeerde en curator tegenwerkte

Het vonnis van de rechter in Zwolle is zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), ruim twee weken geleden. Het OM eiste zeven maanden cel voor de 46-jarige ondernemer. Het OM rekende voor de rechtbank voor dat de Deventenaar minstens 124.000 euro naar zichzelf had overgemaakt, toen hij al móest weten dat zijn bedrijf failliet zou gaan.