Jaarlijks tienduizenden pakketjes kwijt of gestolen: ‘We screenen al onze medewerkers’

video Dochter Iceman: ‘Sneeuw­trap­pe­len heeft vooral voor kinderen voordelen’

25 januari Isabelle Hof ziet vooral voordelen in een kort rondje met blote voetjes door de sneeuw, zoals ze op kinderdagverblijf 't Koetje in Bathmen doet. ‘Mensen hebben het over kindermishandeling maar gaan er dan vanuit dat kou slecht is. Dat is niet zo.’