Jan (66) uit Schalkhaar zag van dichtbij hoe Solar Orbiter de lucht in werd geschoten: ‘Dan trilt gewoon de grond’

Betrapte inbrekers slaan op de vlucht in Deventer

19:45 Terwijl duizenden Deventenaren in de Adelaarshorst zitten om het bekerduel van GA Eagles tegen FC Utrecht te volgen probeerden drie mannen in een woning aan de Van Eesterenstraat in te breken. Ze werden betrapt, waarna ze in de richting van de Nieuwedijk zijn weggerend.