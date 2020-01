Jan blaast tot zijn allerlaatste adem

Supporters­bus NAC vol met schimmel; wedstrijd tegen GA Eagles kwartier later begonnen

15:01 De wedstrijd Go Ahead Eagles - NAC is zondagmiddag een kwartier later begonnen. Een supportersbus bleek bij vertrek onder de schimmel te zitten. Supporters van NAC weigerden daarop plaats te nemen. Er is een vervangende bus geregeld.