Jan en Coba uit Deventer hebben al dik 30 jaar een tuinhuis, nu moet het weg van de gemeente

Metaalbe­drijf uit Twello failliet: personeel dacht dat vakantie begon, maar toen bleek dat ze geen salaris kregen

Metaalbewerkingsbedrijf Esteq in Twello is failliet. Medewerkers zijn verrast. De oorzaak van het faillissement is vooralsnog onbekend. Esteq was een bekende partij op metaalgebied. Het bedrijf bouwde boten, leverde trapconstructies en heeft bijvoorbeeld de constructie gemaakt van de startheuvel van de BMX-baan op sportcentrum Papendal. Ook het meubilair van Fooddock Deventer en het horecapaviljoen van Meadows op het stadsstrand in Deventer komen van Esteq.

29 juli