Jan en Coba uit Deventer moeten hun dik 30 jaar oude tuinhuis verwijderen van de rechter: ‘Ik ben er ziek van’

Twee gloednieu­we zwembaden in gemeente Lochem? ‘We gaan tot het gaatje om daarvoor te strijden’

Gaan de uitkomsten van een nieuw, onafhankelijk onderzoek eindelijk duidelijkheid bieden over de toekomst van twee Lochemse buitenzwembaden? Wat betreft de Stichting Gorsselse Zwembaden wel. Zij pleit voor twee gloednieuwe baden in Gorssel en Almen. ,,Maar we moeten nog wel met de gemeente in gesprek”, zegt bestuurslid Rob de Winter.

11:27