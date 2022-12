Jan en Coba’s 34 jaar oude tuinhuis in Deventer moet weg én dwangsom blijft staan

Jan Palts en Coba Hoekstra zitten – wederom – in zak en as. De gemeente Deventer wil het 34 jaar oude tuinhuis bij hun woonwagen weg hebben en legde Palts een dwangsom op van 7500 euro. Palts wilde de dwangsom bij de hoogste bestuursrechter van tafel krijgen, maar dat is hem niet gelukt.