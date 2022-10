Jan geniet in zijn Bathmense achtertuin zes keer van een spectaculaire vliegshow en denkt intussen: wat is dit nu?

MET VIDEO Bier, bier en nog eens bier, Deventer en Zutphen in teken van herfstbok: ‘Lekkerste als het buiten guur weer is’

Het is een écht bokbierweekend in de regio. Terwijl in Zutphen zondagmiddag drommen mensen zich langs de route van de optocht verzamelen, is het in Deventer zaterdagmiddag al raak in de Lebuïnuskerk.

9 oktober