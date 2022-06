Jan Haverkate komt in Deventer vertellen over de ‘Overijsselse mediaoorlog’ tussen Deventer en Zwolle

Oud-journalist Jan Haverkate komt op 30 juni in de Theaterzaal van Bibliotheek Deventer vertellen over de vergeten ‘Overijsselse mediaoorlog’ uit de zeventiende eeuw. Erfgoedorganisatie Deventer Verhaal organiseert de lezing samen met de Athenaeumbibliotheek.

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was nauwelijks achter de rug of in Overijssel brak alweer een nieuwe oorlog uit. In een conflict over de machtsverdeling in het gewest kwam Deventer in 1654 lijnrecht tegenover Zwolle te staan. Dieptepunt was het beleg van Hasselt in 1657, waarbij tientallen doden vielen en veel huizen schade opliepen.

Het conflict duurde tot 1672 en werd grotendeels in de media uitgevochten. Met een bombardement van pamfletten trachtten de strijdende partijen in deze jaren de publieke opinie voor zich te winnen. In dit publieke debat toonden de Deventer regenten zich het meest bedreven. Hun eigen standpunt verdedigden zij bij voorkeur met redelijke argumenten in pamfletten die op naam van het Deventer stadsbestuur werden uitgebracht. Hun tegenstanders vielen ze aan in anonieme pamfletten, waarin zij geen stijlmiddel onbenut lieten.

Weinig aandacht

De Overijsselse mediaoorlog leverde een enorme collectie politiek drukwerk op, die in de vaderlandse geschiedschrijving tot dusver nauwelijks aandacht kreeg. Oud-journalist Jan Haverkate (1946) heeft alle pamfletten gelezen en promoveerde op dit onderwerp in 2019 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn lezing vertelt hij hoe het komt dat Deventer de mediaoorlog won, maar de politieke strijd uiteindelijk verloor. Aan het einde van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Geïnteresseerden zijn op 30 juni welkom in Bibliotheek Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Toegang is gratis, maar reserveren via de website is noodzakelijk.