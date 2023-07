Jan is de man achter 'Das Gute Ist Immer Da!': 'Internet? Daar doe ik niet aan'

Mijn energierekening Als Sarah (34) de vloerver­war­ming een dag aanzet, heeft ze daar een week profijt van

De energiecrisis is enigszins tot bedaren gekomen. Desondanks zijn de energieprijzen nog historisch hoog. Wat hebben we met z’n allen van deze crisis geleerd en wat doen we sindsdien anders? Sarah de Groot (34) bouwde in Olst haar eigen duurzame huis. ,,‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan’ was wel een beetje het motto van dit project.”