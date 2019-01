Jan Jaap Kolkman stapt op: ‘Als wethouder moet je deel van de oplossing zijn, niet van het probleem’

videoWethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) heeft zijn aftreden aangekondigd. De geboren Deventenaar (60) stopt per 27 februari, omdat volgens hem ‘de samenwerking met de gemeenteraad onder druk is komen te staan’. ,,Ik heb het gevoel dat brede steun ontbreekt, vooral bij de oppositie.” Hij verwijst met name naar het dossier Werkmakelaar-Oost, waarover de Stentor uitvoerig heeft gepubliceerd en dat inmiddels onlosmakelijk met de naam Kolkman is verbonden.

,,Deventer staat voor grote uitdagingen. Als wethouder moet je deel van de oplossing zijn, niet van het probleem.” Dat laatste dreigde volgens de scheidend wethouder wel te gebeuren. Of misschien was het zelfs al aan de hand. In zijn optiek kan hij als wethouder op dit moment ‘onvoldoende effectief zijn in het samenspel met de gemeenteraad’. ,,Mijn inschatting is dat er slechts een geringe kans zou zijn dat het draagvlak weer zou groeien. Dan moet je een keuze maken of het verstandig is om door te gaan als wethouder. Ik vind niet dat je mag pokeren met de belangen van de stad. Als bestuurder ben je dienstbaar aan de stad.”

Deuk

De eerste termijn als wethouder in Deventer doorstond Kolkman glansrijk. Niet alleen maakte hij de PvdA in Deventer weer rood, maar hij was ook succesvol in de overheveling van zorgtaken naar de gemeente. Wel liep hij in de periode tussen de verkiezingen en de installatie van het nieuwe college een deuk op. Hij overleefde in juni weliswaar een motie van wantrouwen rondom het debacle Werkmakelaar-Oost, maar zijn herbenoeming een maand later was vervolgens niet geheel onomstreden. Als enige van de wethouders kreeg hij zeven tegenstemmen (en 24 voor). De andere wethouders werden unaniem gekozen.

Eind november ging Kolkman diep door het stof voor Werkmakelaar-Oost, maar legde hij het morele appel van de oppositie om op te stappen naast zich neer. Wel gaf hij in die raadsvergadering toe dat hij fouten had gemaakt rondom de mislukte samenwerking met het inmiddels failliete bedrijf. ,,Terugkijkend kan ik zeggen dat ik dingen anders had moeten doen. Ik had onder meer dichter op de uitvoering moeten zitten.” Desgevraagd verwijt hij zichzelf in deze kwestie niets. ,,Ik heb alles gegeven. Ik geef nog steeds alles. Zelfverwijt vind ik zo'n onzin. Je staat voor wat je bent en daar knok je voor.”

Raadslid

Beoogd opvolger voor Kolkman is Rob de Geest, momenteel senior beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA in Den Haag, veertien jaar raadslid in Deventer en sinds 2017 fractievoorzitter. Opvallend is dat Kolkman de vrijkomende raadszetel van De Geest wil innemen, ofwel de wethouder wordt raadslid. ,,We hebben vorig jaar met de campagne Kies Kolkman brede steun gekregen vanuit de Deventer bevolking. Dan is het gepast om die raadszetel in te nemen en me op die manier te blijven inzetten voor de stad.”