Jan Mark bouwt bekende gebouwen in zijn geliefde Deventer na, van Lego: ‘Ik ben wel maanden bezig’

Lego, wie is er niet groot mee geworden. Onder volwassenen zijn de steentjes nog steeds in trek. ,,Vergelijk het met hobbies als puzzelen of modelspoortreintjes", zegt Jan Mark Koopmans. ,,Je bent even helemaal in andere wereld, komt los van alles, maar bent toch bezig. Als je dan iets hebt gebouwd, geeft dat enorme voldoening.”