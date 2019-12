Jan Strik (78) is de ‘eigenaar’ van de Walstraat: ‘Het is een dorp in de stad’

Jan en zijn vrouw Emmy Strik lagen in de zomer van 1991 op het strand in Zuid-Frankrijk, toen ze hoorden over het plan om voor de kerst een koopzondag in Deventer te houden. ,,Die koopzondag vonden we niks, Emmy vond dat we een thema moesten bedenken. Dat werd Dickens. Een oud-woordvoerder van Deventer ging voor de NOS werken en plots ging het journaal over een Dickens Festijn in Deventer. Ineens stonden de rijen tot aan Apeldoorn. Zo voorkwamen we een koopzondag, dat doe je alleen voor het geld. Dickens kost ons alleen maar geld, maar we bieden wel een beleving.’’