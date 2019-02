Jan Terlouw: ‘Ik ben bijzónder trots op onze jeugd die beseft dat mensen als Thierry Baudet onwaarheden verkondigen’

Jan Terlouw (87) uit Twello droomt de laatste jaren hardop over Nederlandse jeugd die in opstand komt. Over jongeren die barricades bestijgen voor natuurbehoud. Donderdag was het zover, met de scholierenstaking voor het klimaat. De voormalig D66-leider reageert een dag later uitzinnig.