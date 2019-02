Jan vindt 100 hard genoeg, nu de rest van Nederland nog

Klimmen­daal hervat op 4 maart behandelin­gen in Deventer

17:15 Goed nieuws voor de patiënten van revalidatiecentrum Klimmendaal die sinds begin dit jaar moesten uitwijken naar Zutphen of Apeldoorn. Vanaf 4 maart kunnen ze weer terecht in Deventer. De gemeente en het revalidatiecentrum zijn het namelijk onlangs eens geworden over het tijdelijke gebruik van het pand aan de Hunneperkade.