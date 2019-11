Japan als rode draad in debuutvoorstelling van Johanneke ter Stege in Deventer

Wat betekent deze titel eigenlijk?

“Ik had ooit een droom dat ik op een vlot zat met een vroegere coach. Het was midden op zee en het was donker. Hij gooide een muntje in het water en zei: ‘Pak ‘m maar’. Toen moest ik het water in, ik wist dat er haaien in het water zaten. Het was een enge droom, maar voor mij staat de droom symbool voor wat je in jezelf moet overwinnen. Je moet een beetje je best doen om het leven bijzonder te maken, het komt niet allemaal maar vanzelf. De droom is verwerkt in een gedicht en dat gedicht komt terug in de voorstelling.”

Wat kunnen mensen van jouw voorstelling verwachten?

“Het is een verzameling van zo’n tien jaar aan gedichten, liedjes, verhalen en verschillende andere projecten die samenkomen met behulp van visuals. Als ik zelf naar een voorstelling of naar een concert ga en het gevoel krijg dat ik weer extra zin krijg om te leven en in alles wat het leven te bieden heeft, vind ik dat heel gaaf en daar raak ik door geïnspireerd. Ik hoop dat mensen dat ook zullen krijgen bij mijn voorstelling. Ik neem de mensen mee op reis door mijn reis naar Japan. Zelfs de weg van je huis naar de supermarkt kan een reis zijn, het ligt er maar net aan of je open staat voor wat er op je weg komt.”

Wat was voor jou de reden om deze reis naar Japan te maken?

“Op het moment dat ik daar naartoe ging, was ik een beetje op. Ik had heel veel gedaan, m’n bundel was net uit, ik zat in de band NNENN en die viel uit elkaar, ik was twee jaar lang stadsdichter van Deventer geweest en dat stopte ook. Ik voelde me niet meer thuis in m’n eigen leven, het was tijd voor iets heel anders. Ik wilde naar een plek waar ik het me kon permitteren om dromerig te zijn. Japan is sprookjesachtig en nergens anders mee te vergelijken. Daarnaast is het een vrij gesloten gemeenschap. De mensen kunnen vaak geen Engels en zijn over het algemeen introvert ingesteld. Japan was daarom het perfecte land voor mij; mensen bemoeien zich niet met je als je dat niet wil en je hoeft niet telkens op je hoede te zijn. De reis heeft me echt veranderd. Het was daar dat ik besloot dat ik echt een solovoorstelling wilde maken, dat het er tijd voor was.”

Waarom zouden mensen een kaartje voor de voorstelling moeten kopen?

“Ik hoop dat ik mensen kan inspireren om op een open manier in het leven te staan. Ik laat liedjes, gedichten en verhalen in elkaar overlopen met visuals erbij. Het is een persoonlijke voorstelling geworden. Ik ben zelf vrij open ingesteld en nodig mensen uit dat zelf ook te doen. Ik laat mensen nadenken over hoe zij zelf in het leven staan.”

De eerste voorstelling van ‘Muntjes duiken tussen haaien’ is op vrijdag 22 november te zien in Theater Bouwkunde. Deze avond is al uitverkocht, maar voor de extra voorstelling op 7 december zijn nog kaarten beschikbaar. In 2020 gaat Johanneke met haar voorstelling touren door het land.