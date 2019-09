Japanse duizendknoop belandt via varkens in buik van Deventer politici

Daarmee werd op een ludieke manier aandacht gevestigd op de proef die gaande is in Deventer, waarbij varkens het hardnekkige onkruid ruimen.

Verrassend lekker

Het creatieve brein achter de hapjes met daarin de Japanse Duizendknoop verwerkt is Bert Roetert, raadslid van Gemeentebelang en eerder eigenaar van restaurant De Roetertshof in Diepenveen. ,,De hapjes vind ik verrassend lekker’’, oordeelt Roetert. De Japanse Duizendknoop heeft een wat zoete smaak. ,,Doet een beetje aan rabarber denken.’’

Bestrijding van de Japanse Duizendknoop heeft landelijk veel aandacht. De plant belemmert op nogal wat plekken nieuwbouwplannen, komt telkens terug en een afdoende, goedkoper manier om het onkruid definitief uit te roeien is er nog niet. In Deventer zetten ze bij wijze van proef varkens in om de plant te verorberen. Dat idee werd geboren bij Roeterts partij Gemeentebelang.

Volledig scherm Bert Roetert gaat rond met producten die zijn gemaakt van de Japanse duizendknoop. © Kevin Hagens

Ludieke actie

Om nog eens aandacht te vestigen op de aanpak, dook Roetert de keuken in. In restaurants zullen de hapjes niet terechtkomen. ,,Dit is ludiek bedoeld, om het idee van een circulaire kringloop onder de aandacht te brengen. Dat zit hem niet alleen in de inzet van varkens die de Japanse Duizendknoop opeten, maar kun je verder trekken door het onkruid in de keuken te gebruiken.’’

Rondstruinend op internet vond Roetert meerdere recepten met daarin de Japanse Duizendknoop. De bitterballen en buikspek zijn eigen creaties van Roetert. ,,Het is verbazingwekkend wat je met onkruid en andere planten kunt doen die om de hoek groeien. Bijvoorbeeld weegbree of brandnetel. Alleen niemand doet het bijna in Nederland.’’

Voedingswaarde aan magere kant

Bij de proef, waar ook Far Farmers bij betrokken is, lijken de eerste conclusies gunstig. De testvarkens komen uit de stal van Erik Stegink, ook gemeenteraadslid van Gemeentebelang. Ze schrokken het onkruid zonder problemen op. Met de plant krijgen varkens extra mineralen en vitaminen binnen, alleen lijkt de voedingswaarde wat aan de magere kant, zo blijkt uit de eerste testen in het lab. Een complete vervanger voor regulier varkensvoer is de plant daarmee niet. Andere vraag die nog nader wordt bekeken is wat er overblijft van de Japanse Duizendknoop in de uitwerpselen van de varkens. Zitten er nog resten in die opnieuw kunnen opkiemen, zodat het onkruid vrolijk doorgroeit op nieuwe plekken? Goedkoop is de methode in ieder geval. Het wordt in vrachtwagens afgevoerd naar de varkenshouderij en hoeft niet naar een verwerker die daar geld voor vraagt.