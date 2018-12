Jarenlang conflict tussen voetbalclub Turkse Kracht en gemeente Deventer bijna beslecht

Onder strikte voorwaarden is de gemeente Deventer alsnog bereid het clubgebouw aan sportvereniging Turkse Kracht te verkopen. De club moet de komende maanden aan haar betalingsverplichtingen richting gemeente voldoen. Bovendien moet ze de koopsom voor de kantine (76.000 euro) in een keer voldoen.

Hiermee moet in 2019 een einde komen aan een langslepend conflict tussen de gemeente Deventer en vereniging. Eerder dit jaar bleek Turkse Kracht een huurachterstand van 64.000 euro te hebben en dreigde de gemeente de vereniging uit haar clubhuis te zetten. De kantonrechter besliste in het voorjaar dat de gemeente in haar recht staat en bovendien nog een vordering heeft van 43.000 euro.

Nieuw elan

De club kreeg deze zomer enkele maanden respijt toen een nieuw bestuur aantrad. ,,Nieuwe mensen, nieuw elan", aldus de omschrijving van wethouder Jan Jaap Kolkman. De tijd bleek echter te kort om alle zaken voor de jaarwisseling geregeld te krijgen. De gesprekken van de afgelopen maanden verliepen echter op een dusdanige manier dat de wethouder het volste vertrouwen heeft in een goede afloop. Voor hem was de wisseling van de wacht in het bestuur van Turkse Kracht essentieel. ,,Eerlijkheidshalve denk ik niet dat we er met het oude bestuur uit waren gekomen. Dit speelde immers al een jaar of acht.”

Kolkman hecht er aan te benadrukken dat hij met deze afspraken de club niet bevoordeelt. ,,Turkse Kracht wordt niet anders behandeld dan andere verenigingen in Deventer. Niet meer, maar ook niet minder. De gerechtelijke uitspraak houden we achter de hand als dwang. Als de club niet aan de voorwaarden voldoet, gaan we alsnog over tot uitzetting.”

Vertrouwen