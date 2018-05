Jarenlang ganzenprobleem op Zandweerd wordt aangepakt

Joodse gemeente moet Deventer synagoge uit

17 mei De joodse gemeenschap Beth Shoshanna moet 17 juni de synagoge aan de Golstraat in Deventer verlaten. Via een advocaat hebben pandeigenaar Carlus Lenferink en ondernemer Ayhan Sahin dat aan de joodse gemeente laten weten. Sahin wil een foodhal in de synagoge vestigen en in de tussentijd vrij over het pand kunnen beschikken.