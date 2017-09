Met zestig leden is de carnavalsvereniging de grootste in Deventer. In 1963 werd de vereniging opgericht in een kelder aan de Pikeursbaan, vlakbij de plek van het jubileumfeest. Op de zogenoemde pronkzitting van de vereniging zal Guido’s Orchestra de zaal met zijn energieke poporkest verrassen, verwacht Joost ten Bulte.

Unieke avond

Het bestuurslid van de vereniging is zeer tevreden over de invulling van het zogeheten ‘vief moal elluf-jubileum'. ,,Om eerlijk te zijn kenden wij Guido een paar maanden geleden nog niet, maar nu weten wij zeker dat het een unieke avond wordt. Door zijn internationale bekendheid en ervaring bij ‘Symphonica in Rosso’ zijn we erg blij dat wij Guido’s Orchestra aan Deventer mogen tonen”, vertelt Ten Bulte.

Jubileum