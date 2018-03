Jatwerk door Limburgse partij streelt ego van Gemeente Belangen Voorst

Beter goed gejat dan slecht bedacht, luidt een bekend motto. De lokale, Limburgse partij Lijst Borger heeft grote delen uit het vorige verkiezingsprogramma van Gemeente Belangen in Voorst overgenomen. Per ongeluk met 'bronvermelding'.

Arjen Lagerweij, lijsttrekker van Gemeente Belangen in de gemeente Voorst, reageert laconiek op het door Lijst Borger gepleegde plagiaat. Deze partij in de Limburgse gemeente Brunssum heeft voor haar verkiezingsprogramma rijkelijk geput uit het verkiezingsprogramma van Gemeente Belangen Voorst 2014-2018, zo heeft de Limburgse omroep L1 ontdekt.

Vergeten

Meerdere passages zijn volledig overgenomen door Lijst Borger waarbij zij in enkele gevallen heeft vergeten 'Gemeentebelangen' te veranderen in Lijst Borger. Zoals in het hoofdstuk over de gezondheidszorg: 'Gemeentebelangen wil extra aandacht voor “leefstijl”: preventie van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, drugsgebruik, diabetes en depressie...'

Arjen Lagerweij ziet de lol er wel van in: ,,Edo Horstman en ik hebben destijds het verkiezingsprogramma geschreven en ik kom in het programma van Lijst Borger letterlijk citaten van mezelf tegen. Die partij heeft gewoon passages van ons overgenomen. Het ontbrak er nog maar aan dat er iets over de door ons gewenste randweg in Twello in het verkiezingsprogramma is beland.''

Niet boos

De lijsttrekker van de momenteel grootste partij in de gemeenteraad van Voorst zegt dat het opzichtige knip- en plakwerk door de Limburgse partij het ego van Gemeente Belangen streelt. ,,Het geeft aan dat we zelfs in Limburg serieus worden genomen. Ik ben er helemaal niet boos om. Zulke kleine partijen moeten het alleen zien te rooien en dan begrijp ik wel dat je soms punten uit andermans programma pakt. Het is wel slordig dat je vervolgens Gemeentebelangen laat staan.''

Limburgse vlaai

Fractievoorzitter Rob Dautzenberg van Lijst Borger in Brunssum heeft tegenover L1 verklaard geen spijt te hebben: ,,Waarom zou je wat goed is, niet gewoon gebruiken als je er als Lijst Borger inhoudelijk achter staat? Het gaat om zaken die ook voor Brunssum van belang zijn'', liet hij optekenen.