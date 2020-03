Jawohl, Sie fahren wieder nach Tirol

Eerste dag nieuw Recycle­plein in Deventer: alle hens aan dek want voor iedereen is het even wennen

15:40 Op 31.000 vierkante meter bovenop de oude vuilstort aan de Westfalenstraat zijn het Groenbedrijf, Circulus-Berkel en Cambio deze week voor het eerst in bedrijf. En waar het op maandag altijd al traditioneel druk is in de milieustraat in Deventer, lijkt het nu alsof vuilbrengers speciaal gewacht hebben om op de nieuwe plek troep te brengen. Het is voor zowel medewerkers als vuilbrengers even wennen. De nieuwe Recyclestraat is voor het eerst in gebruik.