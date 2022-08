Je huis in Deventer een naam geven: dit zijn de regels

Fiets een rondje door het historische centrum van Deventer en er valt iets op: sommige woningen hebben een naam. Mag iedereen zijn huis een naam geven? Wat zijn hier de regels voor?

De meeste huizen met een naam zijn in de vorige eeuw gebouwd. De een kiest voor een naam die meer vertelt over het pand zelf, de andere Deventenaar geeft zijn huis een cryptische omschrijving.

Huis met naam in Deventer

Verhuis jij naar een woning met een naam en wil je die omdopen? Dan verschilt het per situatie of je je huis een naam mag geven. Woon je in een monument, dan mag je je gevel niet zomaar aanpassen. Je moet dan eerst een omgevingsvergunning bij gemeente Deventer aanvragen. Is dat niet het geval? Dan mag je een naam op de gevel van je woning plaatsen.

Huis Zevenaar

Eerder dook indebuurt al eens in de herkomst van een bijzonder pand: huis Zevenaar. Dit het huis kómt echt uit Zevenaar en is in 1969 naar Deventer verplaatst. Hier lees je er alles over.

Er zijn natuurlijk veel meer huizen in Deventer met een eigen naam. Bijvoorbeeld het pand met de naam Maupertuus en nog wat ouder Meyers - Hoff. Dit is een overgebleven poortje, waarvan de naam herinnert aan de weduwe van Arent Meyer, dat ooit op het Broederenplein stond. In 1967 werden de huisjes gesloopt. Het poortje bleef bewaard en kreeg later een plek op het Bergkerkplein (Bron Deventer Toen en nu).

Volledig scherm huis Zevenaar © Marieke Vroom

Volledig scherm Huis met naam © Google Streetview

De eerste panden met een naam

Het is niet bekend welk huis als eerst een naam kreeg en hoe dit pand heette. Wel is duidelijk dat er verschillende trends zijn in het benoemen van huizen. Website OnzeTaal meldt dat de naam van een huis of pand voorheen vooral te maken had met de omgeving. Zo werd een huis nabij het bos ‘Boschlust’ genoemd en een huis dat omgeven werd door beuken ‘Beukenhof’.

Persoonlijke leven

Huizen kregen begin twintigste eeuw dus met name functionele namen, maar dat veranderde jaren later. Steeds meer panden in Nederland verwezen halverwege twintigste eeuw naar het persoonlijke leven van een huiseigenaar. Soms in een cryptische vorm. “Zo verwijst de naam Maison des Cygnes (‘Huis van de zwanen’) in Oegstgeest naar twee zwanen die overvlogen op het moment dat de bewoonster een mooie man ontmoette”, is te lezen op OnzeTaal.

