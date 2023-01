Jeremiah (29) bedacht Plant Based Bumbu: 'De authentieke Indonesische smaak, maar dan plantaardig'

Volledig scherm Jeremiah Amanupunjo (links) en Boaz Rop in de keuken van Plant Based Bumbu. © indebuurt

“In de authentieke Molukse en Indonesische keuken waarmee ik ben opgegroeid is vlees één van de belangrijkste ingrediënten. Denk aan gerechten als rendang (rundvlees) of smoor kip”, vertelt Jeremiah. Diezelfde gerechten maken, maar dan op plantaardige basis leek dan ook een onmogelijke uitdaging. Toch wilde hij het proberen. “Tijdens een vakantie op Bali werd ik geïnspireerd.”

De balans vinden

“Sinds 2018 ben ik bezig met het vinden van meer balans in mijn voedingspatroon. Ik ben opgegroeid met een eetpatroon waarbij iedere dag vlees eten de standaard is. Door me te verdiepen in de verhouding tussen de productie en de consumptie van vlees ben ik tot de conclusie gekomen dat daar die balans beter kan. Zo eet ik zelf nog wel vlees, maar dan om de twee a drie dagen.”

Plantaardig eten met authentieke smaken

Wel wil hij graag dezelfde smaken blijven proeven die hij van huis uit gewend is, plantaardig Indonesisch eten dus. “Tijdens een vakantie op Bali zag ik dat dat mogelijk was. Ik ben daar geïnspireerd om de gerechten ook zonder vlees smaakvol te maken.” Dat wil hij niet alleen voor zichzelf, de ondernemer besloot zijn plan vorm te geven door het starten van een online bestelservice. “Afgelopen juli heb ik Plant Based Bumbu opgezet.”

Zijn ouders reageerden wisselend op zijn idee. “Mijn vader moest het eerst nog even zien, mijn moeder was er direct wel enthousiast over”, lacht hij.

Jaar lang testen

Eerst verzamelde Jeremiah een geschikt team om zich heen. “Boaz Rop is een vriend van mij, hij is de chef in onze keuken. Verder heeft mijn tante Meihana me geholpen om de juiste authentieke smaken te vinden en na te maken, zij is gespecialiseerd op dat gebied. De Indonesische keuken kent namelijk supersterke en iconische smaken, het komt heel precies om dat te bereiden. Verder is deze keuken niet per se heel gezond, er komt veel suiker en zout bij kijken. We wilden bekijken hoe we ook dat konden verminderen. Hoe konden we bumbu’s smaakvol maar tegelijk zo puur mogelijk maken?”

Na een jaar van bereiden, proeven en opnieuw beginnen in de gehuurde keuken van ‘Huis van de Wijk’ stond daar het eerste plantaardige Indonesische gerecht. “We hanteerden een schaal van ‘vies’ tot ‘lekkerste’ en dit eerste Sotosoepje vonden we zelf het label ‘lekker’ waard. Daarom besloten we het te laten testen door familie.”

Kritische familie

Een spannend moment voor de ondernemer. “Wij zelf, maar ook mijn familie, is heel kritisch. Ook zij vonden het gerecht lekker.” Voor Jeremiah de bevestiging om door te gaan. “Op dit moment hebben we zes gerechten op de kaart. Drie met gele rijst en drie met witte rijst. Een hardloper is onder andere de Nasi Kuning, die is gemaakt op basis van aubergine.”

Plant Based Bumbu

Op dit moment bezorgt Plant Based Bumbu alleen op donderdag. “Ik heb er nog een baan naast.” Maar Jeremiah durft al wel vooruit te kijken. “Het zou mooi zijn als ik ooit meerdere vestigingen in de Stedendriehoek kan openen. Dan denk ik aan een gezellig cafeetje met koffie, lunch en avondeten waarin gasten onze cultuur kunnen leren kennen.”

Eén speciale gast zal hier gegarandeerd over de vloer komen. “Mijn vader is intussen helemaal om, hij bestelt nu bijna wekelijks.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Deventer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!