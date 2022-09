Jeroen Kluck bespreekt hittestress in Science Café Deventer: ‘Hoofd koel houden’

Met video Zoektocht op en langs de IJssel naar vermiste Noah (22) uit Zutphen gestaakt: ‘Hij is in Zutphen gesigna­leerd, maar nog wel vermist’

Voor de zoekactie vanavond naar Noah uit Zutphen is bij de IJssel in Deventer groot materieel ingezet. Het Search And Rescue team (SAR) gaat met een radiografisch bestuurbare sonarboot, rubberboot en gewone boot het water op, in de hoop Noah te vinden. De radiografisch bestuurbare sonarboot is bedoeld om in het ondiepe water te zoeken.

