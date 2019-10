Jeroen uit Deventer is sporenzoeker: ‘Ik was eventjes de enige die wist van het wolvenpaar op de Veluwe’

video,,Ik was heel even de enige die wist dat er naast de vrouwtjeswolf een groter mannetje liep. De sporen stonden naast elkaar. En het vrouwtje had bloed in de urine zag ik in de sneeuw. Het was 24 januari. Heel Nederland sprak alleen over protocollen: er was een vrouwtje en hoe nu verder? En ik zag het in de sporen. Er liep een mannetje naast het loopse vrouwtje. Dus het ging gebeuren.”