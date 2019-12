Jerrycans liggen al zeker vijf dagen in weiland langs IJsseldijk bij Diepenveen, wie komt er in actie?

Afspraak intocht Deventer genegeerd: schoor­steen­veeg­ster­tjes zijn géén witte pieten

6:30 De afspraak was dat er acht witte, ongeschminkte pieten aan de sinterklaasintocht in Deventer mee zouden doen, maar de organisatie sloeg die afspraak in de wind: acht jonge schoorsteenveegstertjes liepen mee om de gemeente tevreden te stellen, maar dat was niet het compromis dat vooraf was afgesproken. ,,Daar gaan we het nog over hebben”, zegt een gemeentewoordvoerder.