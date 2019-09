Jesse (12) uit Lelystad in een klap beroemd na hoofdrol in videoclip ‘Reünie’ van Snelle

Supermarkt Jumbo in Deventer ontruimd: probleem bij koelcel

1 september Supermarkt Jumbo aan het Boreelplein in Deventer is zondagmiddag ontruimd. De brandweer is ter plekke gegaan. In de winkel zou stikstof zijn vrijgekomen, door problemen bij de koelcel. Dit gebeurde bij voorbereidende werkzaamheden voor een verbouwing.