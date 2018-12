Jessy (21) figureert al sinds geboorte op Dickens Festijn

videoJe ziet mensen staren: ,,Is het echt? Is het een pop?’’. Een nette dame met hoepelrok, bontjasje en grote hoed flaneert door de Walstraat met een baby op haar arm. De figurant op het Deventer Dickens Festijn is de 21-jarige Jessy Faas. Ze figureert al vanaf haar geboorte en heeft nog geen editie gemist.

Vijf maanden oud was ze toen haar ouders Jessy meenamen naar het Dickens Festijn. Net zoals de rest van het Bergkwartier helemaal in de 19e eeuwse Engelse Dickensstijl: pakje aan, hoedje op. Het was vanzelfsprekend dat ze als baby meeging als figurant: haar ouders deden het al jaren. Een familietraditie.

Jessy Faas figureert als nette dame op het Dickens Festijn.

21 jaar later heeft de Bathmense nog geen editie gemist. Eenmaal baby-af werd ze een zwervertje, bedelend op een hoekje. Met een breiwerkje in haar hand. ,,Mijn oma leerde me hoe ik moest breien. Ik heb de sjaal nog steeds!’’

Jessy’s vader verkoopt figuurzaagwerk in een kraam aan de Walstraat. ,,Een hobby. In het voorjaar begint hij al met het maken van raamhangers en kerstgroepen.’’ Tijdens het Dickens Festijn helpt Jessy achter de kraam en loopt ze rond. Samen met ongeveer 30 andere familieleden: ooms, tantes, neefjes en nichtjes.

,,Absoluut niet stoppen’’

Geen haar op d’r hoofd die eraan denkt om een jaar over te slaan. ,,Het is vermoeiend, de hele dag glimlachen en tegen de mensenstroom inlopen. Want dan zien meer mensen je. Als ik ’s avonds thuis kom dan is het eten, uitpuffen en vroeg naar bed. Maar ik wil absoluut niet stoppen!’’

,,Dit is mijn kerst geworden’’, verklaart Jessy. ,,De Dickenssfeer geeft me het ultieme kerstgevoel. Met familie en andere bekenden die hier al jaren rondlopen. Het is zo leuk! Mensen die foto’s van je maken. Soms staan er wel vijftien mensen om je heen met een fototoestel. Nee hoor, dat is niet gek. Ik ben ermee opgegroeid.’’

Jessy Faas als babyfigurant op het Dickens Festijn in 1997.

Na 21 jaar is de sfeer op het Dickens Festijn nog steeds hetzelfde, vindt Jessy. ,,Maar als kind kende ik de route niet. Rond m’n veertiende ontdekte ik dat er nog veel meer was. Als zwervertje had ik m’n vaste plek. Daar kende ik de straat en zijweggetjes uit m’n hoofd. Het is nog steeds mijn favoriete plek: tussen de Walstraat en de Bergkerk.’’

Jurk door moeder gemaakt

Haar zwerverstenue heeft ze inmiddels ingeruild voor een volumineuze jurk met drie hoepels. ,,Die heeft mijn moeder gemaakt. De kleuren en model zijn naar mijn wens. Ik heb plaatjes op internet gezocht. Mijn inspiratie komt van Dickens’ Oliver Twist.’’

En de baby die Jessy draagt? Nee, de geschiedenis herhaalt zich niet. Nóg niet althans. ,,Het is een nep-baby, handgemaakt van siliconen. Ik heb hem geleend. Veel mensen twijfelen of hij echt is. Dat vind ik geweldig.’’

Jessy Faas als zwervertje op het Dickens Festijn in 2003

