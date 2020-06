Jett Rebel, De Kick, Roosbeef, Kift, Colin Benders en Huub van der Lubbe spelen voor 100 man in Burgertuin

Het Burgerweeshuis in Deventer zet de tuin open deze zomer. Het podium zelf is te klein voor de huidige richtlijnen, maar in de unieke binnentuin kunnen met gemak 100 gasten naar een concert komen. Misschien zelfs wel twee keer op een avond als bezoekers net zo enthousiast zijn als dat podiumdirecteur Kelly Hammer nu al is. Wie langs wil komen moet snel zijn: de kaarten gaan nu in de verkoop.

Op 1 juli mogen er weer 100 mensen bij elkaar komen, Burger grijpt die kans?

De tuin is ons unieke punt. Welk poppodium heeft nu zo'n mooie afgesloten buitenruimte? Bovendien: onze grote zaal is met de coronamaatregelen echt niet te gebruiken. Niet kostendekkend te maken. Dus er oefenen wel weer bandjes, en de kinderen van de Hagenpoortschool gebruiken onze tuin als extra speelplek omdat hun speelplein te klein is, maar voor de rest konden we even niks. Tot de maatregel kwam dat je per 1 juli weer met 100 man bijeen mag komen. Toen zijn we snel gaan regelen.

Met een meetlintje de tuin door?

Gelukkig kun je dat digitaal heel snel berekenen. Maar het is wel anders dan anders. Het zijn geplaceerde plekken die we verkopen. Burger en geplaceerd...Dat past normaal niet echt. We zetten stoelen neer en mensen kunnen bij de tickets al een drankje bestellen. Ze gaan het café in, registreren zich, nemen de drankjes mee in een ijsbucket en gaan via de achterzijde van het café in de tuin zitten. Wie het eerst komt zit vooraan.

En voor wie kunnen we in de digitale wachtrij om een ticket te kopen?

Heel divers. Roosbeef, De Kik, De Kift, Colin Benders, en waar we heel blij mee zijn: Huub van der Lubbe. De Dijk speelt natuurlijk bijna als traditie in onze tuin. Die concerten zijn verplaatst naar juli volgend jaar, maar Huub komt in een kleine setting wel. Ook Jett Rebel, New Cool Collective en Ellen ten Damme komen bijvoorbeeld naar de tuin. Het is heel fijn hoe enthousiast iedereen, ook de artiesten is. Ons uitgangspunt is een faire prijs voor de artiest. En we zijn ontzettend blij dat we weer aan de slag kunnen. Omdat onze tuin binnen de exploitatievergunning valt, was het ook niet moeilijk. Daar hebben we ongelooflijk geluk mee."

En als het regent?

Ons publiek is het festivalpubliek. Daar zijn we aan gewend. Ponchootje aan, en door. Paraplu's zijn verboden. En wanneer regent het nu een uur lang? Bijna nooit toch? Het zijn concerten van een uur. Als het hard gaat met de kaartverkoop bestaat op sommige avonden de mogelijkheid nog een tweede concert te geven.”