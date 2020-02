Jeugdsentiment ten top in Deventer met Apenkooien voor volwassenen

Het spelletje is al enige tijd verboden op verschillende basisscholen in Nederland. Door alle obstakels is het namelijk lang niet zeker dat je er zonder kleerscheuren vanaf komt. Het is te gevaarlijk voor kinderen, maar de volwassenen mogen het natuurlijk op eigen risico doen. In sporthal KEI13 in Deventer houdt Sylvia Plette voor het eerst het apenkooien voor volwassenen. Doel van het spel? Niet afgetikt worden door jezelf via obstakels door de zaal te manoeuvreren. Je mag alleen lopen op de toestellen en hindernissen. Raak je de grond, dan ben je af. En dat het er fanatiek aan toe ging is een understatement.