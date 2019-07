Jeukrups zorgt ook op andere manier voor overlast: Oerdijk in Deventer vier dagen deels dicht

Doorgela­den pistool en oorlogsbom: dit zijn de bijzonder­ste vondsten met magneetvis­sen

18:00 Magneetvissen is hot. In het water vinden vissers geregeld bijzondere spullen. In Deventer is woensdag een doorgeladen pistool uit het water gevist. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Amersfoort heeft het magneetvissen in het historische centrum verboden, maar in plaatsen in deze regio zijn ze dit (nog) niet van plan. Hieronder een overzicht van bijzonderste vondsten in de regio de afgelopen jaren.