Joah (9) draait liedjes op de kleedjesmarkt in Deventer: 'Later wil ik dj worden'

MET VIDEO Nachtvorst deert vroege zwemmers openlucht­bad niet: ‘Lekker fris’

De buitentemperatuur tikt nét de 6 graden aan na een Koningsnacht met pittige nachtvorst. Toch zwaait Stefan Klieverik klokslag 10 uur gastvrij de deuren van openluchtbad De Welters in Wijhe open. Een groepje vaste ochtendzwemmers staat al te wachten. ,,Best pittig ja. Maar als je er eenmaal in bent: heerlijk."