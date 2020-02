Job uit Deventer werd na vakantie in coronagebied opeens gemeden als de pest

Nieuwe verklaring slachtof­fer steekpar­tij Deventer ‘ongeloof­waar­dig’

17:27 ‘Ik was ook nog in mijn zij gestoken’, verklaarde het slachtoffer van een steekpartij in Deventer in 2018 onlangs bij de onderzoeksrechter. Het maakte de aangifte nog belachelijker, vond de verdachte. Maar de officier van justitie bleef bij zijn eis.