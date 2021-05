John uit Diepenveen metselt in achtertuin met duizenden stenen zijn eigen luchtkasteel

Als je het huis van John aan de Oranjelaan in Diepenveen passeert, zie je aan niets dat hij dol is op ridders en kastelen. Geen enkele aanwijzing voor wat er achter dit ‘gewone-mensenhuis’ verscholen ligt. De verrassing is daarom des te groter. John haalde onlangs de krant dankzij zijn amateurbeelden van de opnames van de Hollywood-kraker ‘A Bridge to Far’ die deels in Deventer werd geschoten. Tijdens dat interview in zijn achtertuin bleek de passie voor ridders en kastelen nog groter dan die voor oorlogsfilms. Schoorvoetend geeft hij een rondleiding door zijn enorme tuin.