Joke verhuisde van de Randstad naar Deventer: 'Je krijgt hier meer huis voor je geld’

Hoe hard je het ook probeert, je krijgt niks negatiefs over Deventer over de lippen van Joke Fisscher (70). Zij woont samen met haar man Hans nu drie jaar in de stad. Na eerst ruim veertig jaar in Utrecht geleefd te hebben en enige jaren in hun vakantiehuis in Frankrijk. ,,We hebben heel Nederland afgestruind en toen vonden we deze parel", zegt ze over haar woonplaats.



Hans en Joke behoren tot de golf Randstedelingen die de laatste jaren er voor gekozen hebben te wortelen in Overijssel of Gelderland. ,,Ik ga hier niet meer weg", zegt Joke resoluut. Ze kan zich goed voorstellen dat mensen uit Amsterdam of Utrecht kiezen voor het wonen in het Oosten.