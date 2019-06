Jolanda uit Deventer dankzij LSR-opleiding vol zelfvertrouwen bij werken met kinderen

,,Het eerste dat ik daarna wil doen, is een kinderbingo houden in The Mall (onderkomen Youth for Christ aan de Zwaluwenburg, red.)”, zegt Jolanda. Zij is moeder van vier kinderen en mag zich ook al oma noemen. Haar geld verdient ze als schoonmaakster en in de horeca. Haar passie ligt elders, bij het werken met kinderen. Dat doet ze tot op heden als vrijwilliger onder de vleugels van Raster. Zo helpt ze bij kinderdisco's en knutselen in The Mall en begeleidt zij in juli voor het negende jaar kinderen tijdens de Zomertrein van Raster. ,,Ik heb daar speciaal vakantie voor genomen.”