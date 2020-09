Jonge bestuurder lapt alle regels aan z'n laars op A1: 70 km/u te hard, rijbewijs ingevorderd

Ouverture van GA Eagles is er eentje om heel snel te vergeten

31 augustus Go Ahead Eagles kan amper een vuist maken in Dordrecht en opent het nieuwe voetbaljaar in de eerste divisie met een bloedeloze 0-0 tegen de nummer negentien van afgelopen seizoen. De problemen waren in de voorbereiding al meermaals zichtbaar, maar aan de Krommedijk deed het elftal van trainer Kees van Wonderen geen enkele moeite deze te maskeren.