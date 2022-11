Jonge deelnemers gaan strijd met elkaar aan tijdens LEGO Boss in winkelcentrum Deventer

Lise en broertjes Eyzo en Roaz gehuldigd met jeugdlint­je door burgemees­ter van Deventer

Lise Rinsma, Eyzo Spikker en Roaz Spikker zijn gisteren in het zonnetje gezet door de Deventer burgemeester Ron König. De drie jongelingen ontvingen een zogeheten jeugdlintje van de gemeente, als ‘dank voor hun verdiensten in onze maatschappij’, zoals een gemeentewoordvoerder het in een persbericht omschrijft.

24 november