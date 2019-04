Jonge Deventer dansers strijden op Nederlands Kampioenschap

De negentien meiden van de afdeling Dans van SVOD strijden dit weekeinde voor de eerste keer voor het hoogste podium in Nederland. Het is de eerste keer dat de meiden tussen de 9 en 13 jaar mee mogen doen aan het NK om een niveau hoger te mogen dansen.



"Na de schouderrol moeten jullie zittend uitkomen, de andere helft blijft staan", legt Donja Kroezen uit aan haar jeugdselectie van de afdeling Dans van SVOD. Ze telt af van één naar acht en als een geoliede machine laten de meiden in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar hun dans zien. "Strak en gelijk dansen, daar zit onze kracht", vertelt de dansdocente tussen de training door. Haar team heeft zich geplaats voor het NK in Waalwijk. "Het gaat om de finale op D-niveau, als dat goed gaat komen we misschien wel een niveau hoger."

Ook voor haar is het de eerste keer dat ze een dansgroep naar het NK begeleidt. "En deze groep danst nog maar een jaar in de huidige samenstelling.” Om hogerop te komen moet de groep enkele technische dansonderdelen laten zien tijdens de uitvoering. "Bijvoorbeeld de schouderrol, waarbij ze via hun schouder naar achteren rollen. Ook de slide is een oefening die de jury graag terugziet", zegt Kroezen. Ze doet de oefening meteen maar even voor en glijdt soepel met één been over de grond. "Dit is een van onze sterke punten."

Spannend

Hoewel de wedstrijddans moeiteloos nog eens wordt uitgevoerd, voelen de meiden enige spanning. "Ik vind het best spannend, de kleine technische dingen moeten wel goed gaan", zegt Mirthe Bongertman (10). Ze danst al vijf jaar en juist dat technische is wat haar aanspreekt aan het dansen. Ook Sanne Kok (11) voelt dat de wedstrijddatum nadert. "Ik dans nu vier jaar. Hiervoor heb ik allerlei balsporten geprobeerd, maar iets zonder bal past toch beter bij me", lacht ze. "Vooral de samenwerking met de groep vind ik leuk aan het dansen."

En met die sfeer zit dat in deze groep wel goed, beamen alle vijftien meiden tegelijk. "Toen we door waren naar het NK hebben we dat gevierd met zelfgebakken taart. Als we op het NK goed presteren, gaan we dat vast weer met taart vieren." Die kans zit er volgens Kroezen wel degelijk in. "We kennen niet alle concurrenten, maar we hadden een goede plaats op de ranglijst tijdens de voorrondes. Kans maken we zeker."

Zaterdag 13 april strijden de meiden voor een niveau hoger op het NK in Waalwijk.