Jonge kledingontwerpster uit Deventer geschenk uit de hemel voor blinden en slechtzienden

video + update Klimaatde­mon­stran­ten vallen ‘dood’ neer tijdens luchtalarm in Deventer

16:42 Matjes en hoofdkussentjes onder de arm. Vlaggen en vaandels als aandachtsmiddel. De demonstranten van Extinction Rebellion staan paraat deze maandagochtend op de Brink in Deventer. Om zo snel als het luchtalarm deze eerste maandag van de maand klinkt, ‘dood’ neer te vallen in een 'die-in’. Dat het miezert en toch best fris is, maakt niet uit: om aandacht te vragen voor de klimaatveranderingen hebben de Deventenaren veel over.